Политика

Лавров рассказал о кризисе НАТО и Евросоюза

Лавров: НАТО и ЕС находятся в глубочайшем кризисе, а ОБСЕ дышит на ладан
Сергей Гунеев/РИА Новости

НАТО и Европейский союз на сегодняшний день находятся в глубочайшем кризисе, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «дышит на ладан». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Вместо общеконтинентальной, равноправной структуры, где интересы всех будут сбалансированы, они хотят этим огромным, самым богатым континентом, самым населенным континентом руководить из евроатлантического центра. НАТО в глубочайшем кризисе, ЕС в кризисе, ОБСЕ Эти замыслы обречены на провал», — сказал он.

Также Лавров заявил, что Европа «профукала» свои шансы для урегулирования конфликта на Украине.

До этого на пресс-конференции Лавров заявил, что пресловутая изоляция России не состоялась, как бы ни говорили недоброжелатели на Западе.

Ранее в США заявили, что европейцы намеренно мешали урегулированию конфликта на Украине.

