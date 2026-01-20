Российские военные уничтожили ракетный комплекс «Бук» в Днепропетровской области

Беспилотные летательные аппараты центра «Рубикон» поразили РЛС, командно-штабные машины и ЗРК «Бук» ВСУ в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» были поражены РЛС и КШМ противника», — говорится в публикации.

Кроме того, ведомством были опубликованы кадры поражения радиолокационных станций и командно-штабных машин противника.

«На кадрах объективного контроля зафиксировано поражение ЗРК «Бук» Вооруженных сил Украины, двигавшегося для смены огневой позиции вблизи населенного пункта Кардаши в Днепропетровской области», — подчеркнули в ведомстве.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВС России в ночь на 20 января в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на территории Украины.

Ранее в Минобороны России рассказали об отборе граждан в новый род войск.