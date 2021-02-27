Акции памяти Немцова завершились в Москве и Санкт-Петербурге

В центре Москвы и в Санкт-Петербурге завершились акции памяти убитого сопредседателя партии «Парнас», политика Бориса Немцова, приуроченные ко дню его убийства, 27 февраля (2015 года). Об этом сообщают корреспонденты РИА «Новости».

Люди с цветами стали приходить к Большому Москворецкому мосту около 11.00, хотя начало акции было запланировано на 13.00. При этом Красная площадь была закрыта на вход. В Санкт-Петербурге цветы в память о Немцове возлагали у Соловецкого камня на Троицкой площади. Кроме того, пришедшие на акцию памяти жители зажигали свечи, у Соловецкого камня поставили несколько портретов Немцова.

Акцию в разных городах помимо граждан посетили политики и журналисты, например основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, член СПЧ журналист Николай Сванидзе, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве посетил место убийства Бориса Немцова.