В Кремле отреагировали на решение Собянина по памятнику на Лубянке

Вопрос об установке памятников на Лубянской площади находится в компетенции московских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Это было и остается прерогативой города», – подчеркнул Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади. Он отметил, что считает правильным на данный момент оставить площадь в нынешнем виде, без памятника.