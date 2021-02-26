ВОЗ оценила риск передачи нового птичьего гриппа в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила как «низкий» риск передачи от человека к человеку нового варианта птичьего гриппа, обнаруженного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень организации.

«Риск передачи [вируса] от человека к человеку остается низким», – отмечается в документе.

Кроме того, ВОЗ выступила против введения ограничения на туризм и торговлю с Россией, а также против какого-либо специального скрининга путешественников в пунктах въезда.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай инфицирования человека новой разновидностью вируса птичьего гриппа H5N8. Информация была передана в ВОЗ.