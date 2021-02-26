СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

После взрыва газа с возгоранием в жилом доме в Нижнем Новгороде возбудили уголовного дело. Об этом сообщает на сайте СК России.

По данным следователей, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре. Двухэтажная пристройка в результате ЧП была разрушена.

«Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться еще два человека — работника кафе.