СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

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На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре... На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области/ТАСС

После взрыва газа с возгоранием в жилом доме в Нижнем Новгороде возбудили уголовного дело. Об этом сообщает на сайте СК России.

По данным следователей, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре. Двухэтажная пристройка в результате ЧП была разрушена.

«Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться еще два человека — работника кафе.