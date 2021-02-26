Под завалами после взрыва в кафе в Нижнем Новгороде могут быть два человека

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На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре... На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области/ТАСС

В результате взрыва газа в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадал один человек, еще двое могут находиться под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате взрыва ранения получил один человек. Под завалами могут быть двое работников кафе», — сказал он.

В настоящее время ведется их поиск.

Взрыв газа произошел в утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суше-баре. После взрыва начался пожар.