Оппозиция собралась ночевать на площади в Ереване до отставки премьера Армении

Оппозиция Армении приняла решение оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока премьер республики Никол Пашинян не уйдет в отставку, передает «Интерфакс».

«Мы останемся здесь ночью. Будьте готовы к решительной борьбе до отставки Пашиняна», — заявил координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян на митинге.

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна и его правительства с утра 25 февраля. Между тем глава кабмина участвует в шествии своих сторонников, после чего на площади Республики в 15.00 мск начнется созванный им митинг.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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