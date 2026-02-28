Размер шрифта
Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ

Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Ютой»
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» уступила «Юта Маммот» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на льду «Дельта-центра» и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Логан Кули, Клейтон Келлер, оформивший дубль Лоусон Круз и Барретт Хэйтон. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами. У «Миннесоты» отличились Мэтт Болди и российский форвард Кирилл Капризов. Еще один россиянин Владимир Тарасенко оформил результативную передачу.

В текущем сезоне Кирилл Капризов провел в составе «Миннесоты» 60 встреч, в которых забросил 33 шайбы и сделал 40 передач.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

Ранее московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф.

 
