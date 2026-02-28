В Прокопьевске задержали подозреваемого в убийстве учительницы и ее супруга

МВД: подозреваемого в убийстве супружеской пары в Прокопьевске задержали

Мужчину, подозреваемого в убийстве учительницы и ее супруга, задержали в Прокопьевске. Им оказался 39-летний местный житель, сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД России по региону.

«Сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии он задержан и доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. Для его раскрытия привлечены наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска, расследование продолжается.

27 февраля стало известно, что в Кузбассе убили супружескую пару: предпринимателя и учительницу.

Тела 60-летнего мужчины и 56-летней женщины, на которых видны следы насильственной смерти, обнаружили в ночь на четверг, 26 февраля, в доме на улице Главной.

Известно, что мужчина был бизнесменом, а его супруга преподавала иностранный язык в школе. Недавно она вышла на пенсию.

Ранее в Москве при задержании подозреваемых в убийстве произошла перестрелка на Рублевке.