Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Прокопьевске задержали подозреваемого в убийстве учительницы и ее супруга

МВД: подозреваемого в убийстве супружеской пары в Прокопьевске задержали

Мужчину, подозреваемого в убийстве учительницы и ее супруга, задержали в Прокопьевске. Им оказался 39-летний местный житель, сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД России по региону.

«Сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии он задержан и доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. Для его раскрытия привлечены наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска, расследование продолжается.

27 февраля стало известно, что в Кузбассе убили супружескую пару: предпринимателя и учительницу.

Тела 60-летнего мужчины и 56-летней женщины, на которых видны следы насильственной смерти, обнаружили в ночь на четверг, 26 февраля, в доме на улице Главной.

Известно, что мужчина был бизнесменом, а его супруга преподавала иностранный язык в школе. Недавно она вышла на пенсию.

Ранее в Москве при задержании подозреваемых в убийстве произошла перестрелка на Рублевке.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!