Над регионами России за ночь сбили почти 100 беспилотников

Минобороны: за ночь над семью регионами России и Черным морем сбили 97 дронов

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 40 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью. Еще 10 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем. По два БПЛА уничтожили над Курской и Калужской областями, еще один — над Тульской областью.

На нефтеперерабатывающем заводе в Каневском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет.

27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что почти 60 тысяч жителей Белгорода остались без электричества после массированного удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, школы и детские сады перевели на резервные источники питания. О масштабах отключений, последствиях атак БПЛА и ракетных ударов по районам области — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.