28 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

28 февраля в мире отмечают День больных редкими заболеваниями. В разгаре масленичные гуляния, пятый день праздника носит название Тещины вечерки. Православные верующие сегодня чтят память иконы Божией Матери Виленской. У мусульман в этот день после захода солнца начинается священный месяц Рамадан. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 28 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 февраля

Международный день больных редкими заболеваниями

Эта дата отмечается с 2009 года во многих странах, чтобы привлечь внимание общества к потребностям и проблемам больных людей и их семей. Редкие, или орфанные заболевания затрагивают небольшую часть людей. Исследование этих болезней и создание лекарств, как правило, требуют масштабной поддержки государства. Многие редкие болезни возникают в детстве и являются генетическими. В России редкими считают заболевания с распространенностью не более 10 случаев на 100 тыс. человек. В списке орфанных заболеваний Минздрава РФ, по данным на 2025 год, 296 болезней.

Всемирный день портного

Неофициальный профессиональный праздник, который отмечают мастера пошива одежды. Портной занимается раскраиванием ткани и соединением деталей в готовое изделие. Его основными инструментами издревле считаются игла, ножницы и наперсток. Профессия требует не только технических навыков, но и творческого подхода. В мире у Дня портного разные даты празднования. В одних странах этот праздник приурочен ко дню рождения изобретателя швейных машин Элиаса Хоу и отмечается 9 июля. В других, в том числе в России, днем портных считается 28 февраля. А официальный профессиональный праздник модельеров, закройщиков, швей приходится на второе воскресенье июня, это День работников легкой промышленности.

close Евгений Одиноков/РИА Новости

День Арктики в России

В России с 2011 года 28 февраля отмечается День Арктики. У праздника пока нет официального статуса, несмотря на то, что в последние годы к арктическому региону и вопросам его освоения приковано большое внимание. Арктика — огромная территория, включающая северные окраины России, Канады, США, Гренландии, Норвегии и других стран. Здесь сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых, а также проходят важные транспортные пути, включая Северный морской путь. Сегодня Россия активно развивает инфраструктуру в регионе, строит новые порты и научные станции. Мероприятия ко Дню Арктики — лекции, арктические диктанты, пресс-конференции — пройдут в этот день и в арктических регионах страны, и в столице, в том числе в МГУ.

День рождения Союза кинематографистов России

Организация, которая объединяет профессиональных деятелей российского кино, была основана на учредительном съезде 28 февраля 1990 года. В ее составе около 5 тыс. кинематографистов, которые числятся в 13 профессиональных гильдиях: кинодраматурги, редакторы, режиссеры, художники, гримеры, актеры, кинооператоры и т.д. Союз ведет деятельность на территории нескольких регионов, наиболее крупные подразделения находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Всемирный день татарской кухни

Татарская кухня богата вкусными блюдами. Большое влияние на нее оказали кулинарные традиции других народов. Так, от булгар в нее попали катык, бал-май, кабартма. Русская кухня подарила ей пельмени, узбекская — плов, таджикская — пахлаву. Исконно татарские чак-чак и эчпочмак уже можно считать кулинарной классикой. Благодаря разнообразию татарской кухни и гостеприимству Казань стала гастрономической столицей России. На Востоке всегда было особое отношение к гостю, для него на стол подаются лучшие угощения: баурсак, кош-теле, талкыш-калеве, шербет и душистый чай.

День зубной феи

Этот милый неофициальный праздник отмечается в честь мифической феи, которая согласно поверьям приносит подарки детям, потерявшим молочные зубы. Это помогает малышам справиться с дискомфортом и возможной болью, связанной с выпадением зуба. Традиция зародилась в США и распространилась во многих странах.

День сна в общественных местах

Необычный праздник призван напомнить, насколько сон важен для здоровья, даже если вы решили вздремнуть вне своего дома. Он родился из японской традиции инэмури — дневного сна в офисе, в общественном транспорте или ином месте. В японской культуре инэмури не просто разрешен, а приветствуется. Это показатель хорошей работы сотрудника! Считается, что человек настолько интенсивно трудился, что нуждается в небольшом отдыхе.

Праздники и памятные даты 28 февраля в других странах

День «Калевалы» в Финляндии. Праздник в честь финского и карельского национального поэтического эпоса «Калевала», состоящего из 50 рун и составленного Элиасом Леннротом в XIX веке на основе собранных им фольклорных текстов. Также считается днем финской культуры.

День Андалусии в Испании. Праздник отмечается в честь референдума 1980 года, по результатам которого Андалусия получила статус автономного сообщества. В этот день многие жители украшают свои балконы флагами Андалусии.

День скауза в Великобритании. Ежегодное празднование в английском городе Ливерпуль, посвященное мясному рагу «скауз», традиционной еде матросов Северной Европы. Его готовят из баранины или говядины, картофеля, моркови и лука.

Карнавал в Бразилии. Фестиваль, который каждый год проходит в Рио-де-Жанейро перед Великим постом. Считается самым масштабным карнавальным праздником в мире. В 2025 году карнавал продлится с 28 февраля по 8 марта.

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Национальный день науки в Индии. Праздник отмечается ежегодно в честь открытия комбинационного рассеяния света индийским физиком Чандрасекхом Венкой Раманом.

День учителя в Алжире, Тунисе, Египте и других странах. В арабском мире учителей чествуют в последний день февраля. Празднование начинается с большой молитвы в мечети — педагоги в этих странах приравниваются по статусу к служителям культа.

День памяти и мира в Тайване. 28 февраля вспоминают жертв «инцидента 228» — антиправительственного восстания 1947 года, которое было жестоко подавлено националистическим правительством.

День памяти жертв погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде в Армении. Скорбная дата установлена в память о событиях февраля 1988 года. Тогда в азербайджано-армянских столкновениях погибли более 50 армян.

Религиозные праздники 28 февраля

День Виленской иконы Божией матери у православных

По преданию этот древний образ Богородицы был написан евангелистом Лукой. Икона долгое время была родовой святыней византийских императоров. Согласно распространенной версии, в 1472 году икона попала в Москву вместе с царевной Софией Палеолог, ставшей супругой великого князя Московского Ивана III. В 1495 году дочь Ивана III Елена вышла замуж за великого князя Литовского Александра, и икона была перенесена в Вильно. В честь этого события и установлено празднование. Не раз русские цари пытались вернуть бесценную святыню. В годы Первой мировой войны икону эвакуировали в Донской монастырь в Москве. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

28 февраля православная церковь также отмечает: • день Далматской иконы Божией матери;

• день апостола от 70-ти Онисима;

• день памяти преподобного Пафнутия Печерского, затворника;

• день памяти преподобного Евсевия, пустынника Сирийского;

• день памяти преподобного Анфима Хиосского;

• день памяти священномучеников Михаила Пятаева и Иоанна Куминова, пресвитеров.



Католическая церковь в этот день чтит память:



• мученика Аверкия;

• Папы Римского Гилария;

• Патриарха церкви Востока Абы I;

• архиепископа Йоркского Освальда Вустерского.

Начало священного месяца Рамадан у мусульман

В 2025 году в России Рамадан начинается вечером 28 февраля после захода солнца. Первым днем поста считается 1 марта. Завершится Рамадан 29 марта, а на следующий день мусульмане отметят праздник Ураза-Байрам. Рамадан — это месяц духовного очищения, строгого поста и добрых дел.

Священный месяц Рамадан в 2025 году: когда начнется и какие правила нужно соблюдать В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется в конце февраля и продлится... 19 февраля 18:23

Народные праздники и приметы 28 февраля

Пятый день Масленицы — Тещины вечерки

В этот день по традиции теща наносила ответный визит зятю. Еще накануне, в четверг, он посылал своих друзей и деревенскую ребятню к матери жены с приглашением. С собой в гости она могла позвать родственников, соседей или подруг. Хозяин дома должен был постараться, чтобы угодить теще и показать свое расположение к ней. На Руси говорили: не зять бы был, кабы на Сырной тещу не угостил! На стол подавались лучшие угощения и, конечно, блины. Теще полагалось во время посиделок учить зятя уму-разуму и давать советы. А зять должен был продемонстрировать навыки умелого хозяина.

Когда Масленица в 2025 году? История, традиции и приметы праздника Хозяйки скоро достанут чугунные сковородки, чтобы испечь свои лучшие блинчики — кружевные, румяные и... 07 февраля 10:28

Онисим Овчар

Холода подходят к концу. На Руси говорили: на Онисима Овчара зима становится безрогой — то есть теряет силу. Молодежь устраивала в этот день гулянья и развлечения, чтобы быстрее проводить зиму. Онисим на Руси считался покровителем овцеводства. Для плодовитости стада в этот день «окликали звезды». Пастух-овчар выходил за околицу и, положив по три земных поклона на все стороны света, произносил особую «окличку», чтобы поголовье приумножалось, а молодняк был здоровым.

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Приметы

Большая прибавка воды в прорубях на Онисима Овчара — к хорошему сенокосу.

Если на крышах большие сосульки, весна будет долгой.

Какие исторические события произошли 28 февраля

1066 год — в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство.



— в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство. 1732 год — в Санкт-Петербурге создан первый в России кадетский корпус.



— в Санкт-Петербурге создан первый в России кадетский корпус. 1922 год — объявлена независимость Египта от Великобритании.



— объявлена независимость Египта от Великобритании. 1935 год — американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезировал нейлон.



— американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезировал нейлон. 1956 год — в США запатентован сетевой кабель для компьютеров.



— в США запатентован сетевой кабель для компьютеров. 1966 год — впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР отправился в кругосветное плавание.



— впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР отправился в кругосветное плавание. 1986 год — в Швеции убит премьер-министр Улоф Пальме.



— в Швеции убит премьер-министр Улоф Пальме. 1991 год — завершилась война в Персидском заливе.



— завершилась война в Персидском заливе. 2010 год — в Ванкувере прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр.



— в Ванкувере прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр. 2013 год — папа римский Бенедикт XVI отрекся от престола.

Дни рождения и юбилеи 28 февраля

1533 год — родился Мишель де Монтень , французский писатель и философ.



, французский писатель и философ. 1866 год — родился Вячеслав Иванов , русский поэт-символист, филолог и философ.



, русский поэт-символист, филолог и философ. 1873 год — родился Уильям Мердок , шотландский моряк, помощник капитана «Титаника».



, шотландский моряк, помощник капитана «Титаника». 1889 год — родился Павел Дыбенко , российский революционер, советский политический и военный деятель.



, российский революционер, советский политический и военный деятель. 1920 год — родился Алексей Смирнов , актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.



, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 1922 год — родился Юрий Лотман , советский литературовед, культуролог и семиотик.



, советский литературовед, культуролог и семиотик. 1 926 год — родилась Светлана Аллилуева , дочь Иосифа Сталина.



, дочь Иосифа Сталина. 1942 год — родился Брайан Джонс, английский рок-музыкант, ритм-гитарист группы «The Rolling Stones».

Кто отмечает дни рождения