Синоптик рассказал, в какой регион России раньше всего придет весна

Синоптик Шувалов: в России весна раньше всего придет в Калининград

В Калининград раньше, чем в другие регионы России, придет метеорологическая весна. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первым, кто почувствует на себе метеорологическую весну, будет Калининград, потому что там до плюс 10 градусов в ближайшие несколько дней», — отметил синоптик.

Шувалов добавил, что для Калининграда это хорошая «запевка для весны», поскольку еще две недели назад в регионе были морозы до -15°C.

В Москве же, по данным синоптиков, стоит ожидать уменьшения размеров сугробов в связи с положительными температурами. Как отмечают эксперты, в ближайшие две недели их высота сократится в двое. Так, к середине марта снежный покров в столице все еще останется существенным, варьируясь от 30 до 50 см, что превышает обычные показатели для этого времени года. Обычно земля в Москве полностью освобождается от снега к началу апреля. В этом году из-за обильных снегопадов и сформировавшихся внушительных сугробов процесс таяния может затянуться, отмечают специалисты.

Полное исчезновение снежного покрова ожидается не раньше второй половины апреля, добавили синоптики.

