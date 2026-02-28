Размер шрифта
Мерц высмеял Трампа

Канцлер ФРГ Мерц спародировал Трампа и сорвал овации

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на съезде Христианско-демократической партии (ХДС) в Гессене спародировал президента США Дональда Трампа и сорвал овации. На это обратил внимание Telegram-канал Clash Report.

Мерц пересказал телефонную беседу с американским лидером, в ходе которой он похвастался американскому коллеге изменением ситуации с мигрантами. Канцлер ФРГ сообщил, что количество прошений о предоставлении убежища сократилось на 60%, однако Трамп в это не поверил.

После этого Мерц пересказал диалог, спародировав стиль общения президента США.

«Что вы сказали? 60%? Я не верю!», — сказал Мерц, сорвав овации в зале, которые сопровождались продолжительным смехом.

До этого сообщалось, что Фридрих Мерц во вторник, 3 марта, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и попытается прояснить американскую политику в отношении торговых пошлин на товары из Европы.

Ранее профессор призвал лидеров стран Запада отправиться воевать на Украину.

 
