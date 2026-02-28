В ОП объяснили, когда работодателей наказывают за дробление отпуска

Сотрудник вправе делить ежегодный оплачиваемый отпуск на части, однако одна из них должна длиться не менее 14 календарных дней. За несоблюдение этого требования работодателю может грозить штраф до 70 тыс. рублей, предупредил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Он пояснил, что отпуск может быть разделен по соглашению между работником и работодателем, но минимум одна его часть обязана составлять не менее 14 календарных дней. Эти две недели должны быть непрерывными.

Эксперт подчеркнул, что требование о 14 днях является обязательной нормой и не может быть изменено даже по договоренности сторон. Даже если сотрудник просит разделить отпуск на более короткие периоды, удовлетворение такой просьбы будет считаться нарушением трудового законодательства.

По его словам, за нарушение предусмотрены штрафы. Для организаций они составляют от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

При повторном нарушении санкции усиливаются: организацию могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 70 тыс. руб., индивидуального предпринимателя или должностное лицо — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Кроме того, должностное лицо, в том числе руководителя, вместо штрафа могут дисквалифицировать на срок от одного до трех лет.

При этом в отношении использования остальных дней отпуска ограничений нет. Оставшуюся часть можно делить на любые периоды по соглашению сторон. Машаров также напомнил, что отпуск предоставляется в календарных днях, а не рабочих, поэтому суббота и воскресенье также оплачиваются.

