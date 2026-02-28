Размер шрифта
Израиль нанес удары по югу Ливана

Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана
Amir Cohen/Reuters

Израиль нанес удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«В ответ на неоднократные нарушения договоренностей в рамках прекращения огня со стороны «Хезболлы» ЦАХАЛ наносит удары по террористической инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в сообщении.

13 февраля израильские войска также атаковали «Хезболлу» в районе Ат-Тири на юге Ливана.

Позднее в ЦАХАЛ заявили, что удары по югу Ливана были нацелены на ослабление потенциала ракетных подразделений боевого крыла «Хезболлы».

8 января армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений «Хезболлы» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.

Ранее саудовский МИД потребовал прояснить позицию США из-за заявлений о «библейском праве» Израиля.

 
