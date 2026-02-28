Израиль нанес удары по югу Ливана

Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана

Израиль нанес удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«В ответ на неоднократные нарушения договоренностей в рамках прекращения огня со стороны «Хезболлы» ЦАХАЛ наносит удары по террористической инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в сообщении.

13 февраля израильские войска также атаковали «Хезболлу» в районе Ат-Тири на юге Ливана.

Позднее в ЦАХАЛ заявили, что удары по югу Ливана были нацелены на ослабление потенциала ракетных подразделений боевого крыла «Хезболлы».

8 января армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений «Хезболлы» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.

