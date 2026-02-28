Байдену после речи о Путине пришлось помогать спуститься с лестницы

Экс-президенту США Джо Байдену потребовалась помощь, чтобы спуститься с лестницы после выступления в Южной Каролине. Об этом сообщило РИА Новости.

Во время своей речи он заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер.

После окончания выступления Байден начал спускаться по лестнице, держась левой рукой за поручень. Правую руку он протянул стоявшему рядом человеку, предположительно помощнику или сотруднику охраны. Тот взял его за руку, приобнял за поясницу и довел до конца лестницы.

На этот раз обошлось без происшествий. Однако за время своего президентства Байден неоднократно спотыкался и падал, из-за чего нередко становился объектом для мемов в соцсетях. Так, еще будучи главой США, он не удержался и споткнулся при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия.

До этого Байден едва не упал во время спуска по трапу самолета в Детройте. Тогда 80-летний политик потерял равновесие и споткнулся, но ему удалось удержаться и спуститься.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Байдена из-за абортов.