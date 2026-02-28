Размер шрифта
Задержанный за похищение девочки в Смоленске мог быть с ней знаком

ТАСС: похитивший девочку в Смоленске мог состоять в отношениях с ее тетей
МВД России

Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске мог быть знаком с ребенком, потому что состоял в отношениях с ее тетей. Об этом рассказал ТАСС сосед семьи девочки.

«У мамы девочки есть сестра, которая ранее была в отношениях с этим похитителем. Поэтому, скорее всего, девочку он мог знать», — отметил собеседник агентства.

До этого соседи сообщили kp.ru, что знать его могла также и мать похищенной школьницы. Именно поэтому девочка без возмущений и криков последовала за похитителем.

По словам одной из соседок, россиянин якобы считает похищенную своей дочерью. Однако предположение о том, что похищение произошло из-за семейных разборок, источники издания назвали «бредом».

Девочка пропала 24 февраля, нашли ее только накануне. По данным СМИ, мужчина похитил ребенка и привез в квартиру сожительницы. По какой причине это произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении россиянина и его возлюбленной возбудили уголовное дело, им уже предъявили обвинения. Как рассказала женщина, ее партнер якобы запрещал ей задавать вопросы маленькой гостье, а сама школьница о себе не рассказывала.

Ранее стало известно, что обвиняемый в похищении ребенка в Смоленске странно себя вел до инцидента.

 
