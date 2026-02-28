Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года ради мира с Россией

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в интервью РИА Новости призвал НАТО вернуться к границам 1997 года.

По его словам, это необходимо сделать для достижения реального мира стран-членов альянса с Россией. Эксперт отметил, что тогда РФ перестанет воспринимать НАТО как угрозу своей национальной безопасности.

Политик подчеркнул, что Североатлантическому альянсу не нужно продолжать расширяться, и напомнил о соглашении не расширяться «ни на дюйм в восточном направлении».

Мема добавил, что угрозы Финляндии со стороны России никогда не исходило, даже после вступления североевропейской страны в НАТО в 2023 году.

До этого замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что Россия готова в очередной раз представить на переговорах с НАТО предложения по гарантиям безопасности, сформулированные в 2021 году.

В 2021 году МИД РФ представило варианты международного договора с США и НАТО, которые предусматривали бы меры обеспечения безопасности. Среди них содержалось требование к Североатлантическому альянсу — отказаться от расширения своего присутствия на территории Украины.

