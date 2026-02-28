«Каждая тренировка может стать крайней»: Тутберидзе о возможном участии Трусовой в ОИ-2030

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Okko рассказала, возможно ли выступление Александры Трусовой на Олимпиаде 2030 года.

«Четыре года — это огромный срок. У нас каждая тренировка, к сожалению, может стать крайней. Поэтому, конечно, огромное уважение к характеру Саши. Она, пропустив столько времени, родив ребенка, восстановила прыжки. Такие люди тоже рождаются. Допустим, Малинин. Это не значит, что теперь вот такое поколение будет, как он. Он такой единственный. И Трусову нужно воспринимать как такую единственную», — сказала Тутберидзе.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Татьяна Навка раскритиковала судейство Олимпиады-2026.