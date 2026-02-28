Россиян предупредили об опасности БАДов для улучшения сна

БАДы для улучшения сна, например, L-теанин, триптофан, мелатонин, могут вызвать психологическую зависимость: человеку начинает казаться, что он не способен уснуть без таблетки, даже если это не так, рассказал «Газете.Ru» руководитель федерального исследования SleepStudy, профессор, врач, ученый-сомнолог Эдуард Якупов.

«Особую популярность сегодня приобрели БАДы, обещающие быстрое засыпание и восстановление сна. Многие пациенты выбирают их, считая более безопасной альтернативой лекарствам. Можно сразу сказать: реально работающих БАДов, которые помогают пациенту с хронической бессонницей, нет. Чаще всего это рекламные уловки. Причем среди добавок встречаются не просто бесполезные, но и потенциально вредные средства, которые могут привести к формированию зависимости, когда человек не пьет препарат постоянно, но психологически убежден, что без него уснуть уже не сможет», — предупреждает Якупов.

По словам врача, есть несколько БАДов, которые наиболее активно рекламируются. Среди них L-теанин, триптофан, мелатонин.

«L-теанин — это аминокислота, один из активных ингредиентов зеленого чая. Она не относится к незаменимым аминокислотам. Если обратиться к данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания, то окажется, что связи между приемом теанина и улучшением сна нет. Было проведено семь исследований, только три показали небольшое улучшение, и из них два были профинансированы производителями», — объяснил врач.

Второй БАД — триптофан, который часто используют для снижения тревоги, депрессии и улучшения сна. Но серьезных научных данных, подтверждающих его эффективность, не существует.

«Пожалуй, одна из самых рекламируемых добавок — мелатонин. Он действительно может помочь уснуть. Но в европейских рекомендациях указано, что мелатонинсодержащие средства могут быть полезны людям старше 55 лет. С возрастом выработка собственного мелатонина снижается, и в этих случаях гормон может «открыть ворота сна». В молодом возрасте прием мелатонина чаще всего бессмыслен, потому что уровень эндогенного мелатонина и так достаточно высокий», — отметил врач.

Как отметил врач, все эти БАДы вызывают эффект плацебо.

«Даже если таблетка просто лежит на тумбочке «на случай бессонницы», это уже может улучшить сон. Почему это опасно? Потому что люди бесконтрольно увеличивают дозы, принимают многокомпонентные комплексы и искренне верят, что БАДы безопаснее лекарств и не повреждают печень. Главное средство для «биохакинга» сна — это здоровые привычки, гигиена сна», — заключил доктор.

