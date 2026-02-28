В РПЦ объяснили, какие имена благочестивее для кошек

Кошек не стоит называть человеческими именами, а если без этого не обойтись, лучше выбирать уменьшительно-ласкательные формы. Об этом в преддверии Дня кошек сообщил ТАСС клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Он пояснил, что есть традиция давать животным имена, похожие на человеческие, но в уменьшительно-ласкательной форме — например, не Василий, а Васька. При этом, по его словам, гораздо благочестивее назвать кошку или кота каким-либо нечеловеческим именем — от привычных кошачьих кличек вроде Барсика или Рыськи до других интересных вариантов.

День кошек в России отмечается 1 марта.

Психолог Алена Иванова рассказывала, что кошка в доме становится инструментом психологической саморегуляции хозяина. Она добавила, что мурлыканье кошки происходит в диапазоне частот от 20 до 150 герц. Такой диапазон признан медиками оптимальным фоном для купирования тревожного состояния и снижения артериального давления.

Помимо этого, для тех, кто страдает от одиночества, депрессии или эмоционального выгорания, кошка становится безопасным объектом для выплеска нежности и формирования стабильной привязанности. При этом человек не боится оказаться отвергнутым или столкнуться с осуждением.

