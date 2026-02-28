Экс-премьер Украины усомнился в сообщениях Киева об ущербе в стране

Сообщениям Киева о нанесенном ущербе Россией на территории Украины нельзя верить. Об этом в интервью ТАСС рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, сообщения властей Украины о полностью разрушенной ТЭЦ-6 в Киеве сложно сопоставить с информацией, когда через несколько дней украинская сторона говорит, что полностью восстановлена подачу электроэнергии через эту ТЭЦ.

«Ну вы меня извините, если ТЭЦ разрушена полностью, вы через шесть дней ее не восстановите никак. То есть верить киевским сообщениям невозможно», — заявил он.

22 февраля сообщалось об ударе российских военных по энергетическим и военным объектам на территории Украины. Целями атаки Вооруженных сил РФ стали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6 в Киеве.

Отмечается, что в атаке были задействованы около 80 беспилотников «Герань» и более 10 крылатых ракет Х-22. Кроме того, российская армия ударила гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и баллистическими ракетами «Искандер», уточняется в сообщении.

Известно, что атаке подверглись и цели в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области. Взрывы также прозвучали в Кропивницком и Кривом Роге.

Ране Зеленский сообщил о российском ударе по энергетике Украины.