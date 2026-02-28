Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Италии рассказали о последствиях отмены венгерского вето по кредиту для Украины

Профессор Орсини: попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии ударит по Украине
vonderleyen/X

Попытка главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен обойти наложенное Венгрией вето на предоставлении крупного кредита Украине ударит по самому Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией. Такое мнение высказал профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.

По его словам, позиция лидеров ЕС близка к тому, чтобы вооружить Украину «до зубов», при этом они не думают о последствиях такого решения.

«Мы продолжим вооружать Киев до зубов, мы продолжим неодобрительно относиться к России, мы снова будем бояться. Вот так примерно она (глава ЕК — прим. ред.) и думает», — сказал Орсини.

На это неделе Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве пообещала предоставить Украине кредит, несмотря на венгерское вето.

23 февраля Будапешт установил вето на 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд из-за ситуации с нефтепроводом. Причиной стала остановка Украиной транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о Урсуле фон дер Ляйен.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!