Попытка главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен обойти наложенное Венгрией вето на предоставлении крупного кредита Украине ударит по самому Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией. Такое мнение высказал профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.

По его словам, позиция лидеров ЕС близка к тому, чтобы вооружить Украину «до зубов», при этом они не думают о последствиях такого решения.

«Мы продолжим вооружать Киев до зубов, мы продолжим неодобрительно относиться к России, мы снова будем бояться. Вот так примерно она (глава ЕК — прим. ред.) и думает», — сказал Орсини.

На это неделе Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве пообещала предоставить Украине кредит, несмотря на венгерское вето.

23 февраля Будапешт установил вето на 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд из-за ситуации с нефтепроводом. Причиной стала остановка Украиной транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

