США отложили продажу оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай

Американская администрация отложила продажу Тайваню пакета вооружений, опасаясь негативной реакции председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина на фоне предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о пакете вооружений на сумму около $13 млрд, в который, в частности, входят ракеты ПВО. В январе Госдепартамент направил в Конгресс информацию о сделке, законодатели одобрили ее. Однако после этого процесс застопорился. Согласно информации NYT, это связано с тем, что Белый дом распорядился не предпринимать никаких действий по этому вопросу, чтобы гарантировать успех саммита США и КНР.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что США продадут Тайваню оружие на $11 млрд. В пакет поставок войдут реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью до $4,05 млрд, а также самоходные гаубицы общей стоимостью около $4 млрд.

В декабре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в случае обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит КНР. Министр обратил внимание, что порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре Москвы и Пекина о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

Ранее китайский дипломат назвал Тайвань «пороховой бочкой».