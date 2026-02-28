Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Стали известны детали следующего раунда переговоров России и Украины

ТАСС: идея вернуть переговоры по Украине в Абу-Даби исходит от России
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Идея перенести новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта из Женевы обратно в Абу-Даби исходит от Москвы и поддержана Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Утверждается, что причина переноса места проведения переговоров «кроется в недостаточной нейтральности этой площадки».

«Вдруг в следующий раз евросоветники по безопасности будут не только пить чай под дверьми в холле, а начнут ломиться в зал. Зачем их так провоцировать?» — сказал собеседник агентства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины может пройти в марте в Абу-Даби.

В январе и феврале Россия, Украина и США провели трехсторонние встречи делегаций в ОАЭ. Затем состоялись встречи в Женеве. Первый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров состоялся там же 4–5 февраля. 26 февраля в Женеве прошла встреча делегаций США и Украины.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна подвести итог всей переговорной работе. Он подчеркнул, что преждевременно говорить о стадии урегулирования или делать прогнозы.

Ранее на Западе заявили, что реинтеграция РФ может быть козырем США на переговорах по Украине.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!