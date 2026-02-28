Размер шрифта
Наука

Вернувшаяся на Землю «космическая мышь» родила детенышей

ЦТК: космические мыши со станции «Тяньгун» дали небывалое потомство на Земле
Shutterstock

У пары «космических мышей», которые находились на китайской орбитальной станции, после возвращения на Землю родились три помета здоровых детенышей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

31 октября 2025 года четыре мыши на борту пилотируемого корабля «Шэньчжоу-21» отправились на орбитальную станцию КНР «Тяньгун». По прибытии животных поместили в специальную установку, а спустя две недели они вернулись на Землю.

Чуть более чем через три месяца после возвращения одна из мышей принесла три помета. Телеканал уточнил, что если обычно рождается от пяти до семи мышат, то «космическая» мать родила девять, десять и девять детенышей.

Отмечается, что генетическое сходство мышей и людей достигает 85%, поэтому такие эксперименты важны для изучения человека. Кроме того, беременность у мышей длится около трех недель, и они способны снова забеременеть сразу после родов. Это позволяет ученым за короткое время оценивать влияние космического опыта на репродуктивную функцию и здоровье потомства.

Китайские специалисты намерены проводить более продолжительные эксперименты с мышами в космосе, чтобы изучить их физиологические реакции и адаптацию к условиям орбиты.

Строительство национальной орбитальной станции «Тяньгун» началось 29 апреля 2021 года с запуска основного модуля «Тяньхэ». Сборку базовой конфигурации завершили 3 ноября 2022 года. Сейчас станция Т-образной формы состоит из основного отсека «Тяньхэ» и двух лабораторных модулей — «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Их общая масса составляет около 69 тонн, а жилой объем достигает примерно 110 кубометров. На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Расчетный срок эксплуатации комплекса — 15 лет, до 2038 года.

Ранее на МКС произошло «медицинское происшествие» с астронавтом НАСА Майком Финком.

 
