ВС России нанесли первый удар по Краматорску в ДНР

Военкор Поддубный сообщил о первом ударе ВС России по Краматорску артиллерией
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России впервые ударили по Краматорску в Донецкой народной республике (ДНР) ствольной артиллерией. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

По его словам, удар пришелся по поселок городского типа Беленькое. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

Поддубный написал, что раз президент Украины Владимир Зеленский не стремится выводить войска из Краматорско-Славянской агломерации, значит, это сделают российские военные.

Удары российской артиллерии по Краматорску также подтвердил в Telegram-канале советник министра Обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Накануне в российских силовых ведомствах сообщили, что расстояние между позициями ВС РФ и Краматорском на некоторых участках фронта не превышает 15 км.

21 февраля военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что в зоне спецоперации началась подготовка к боям за полное освобождение территории Донбасса от ВСУ.

Ранее СМИ узнали, что Россия и Украина обсуждали идею демилитаризованной зоны в Донбассе.

 
