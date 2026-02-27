Дело на миллиард. За что арестовали основателя Readovka Алексея Костылева

В Москве суд избрал меру пресечения основателю издания Readovka Алексею Костылеву. Бизнесмен просил заключить его под домашний арест из-за проблем со здоровьем после тяжелой аварии, но его отправили в СИЗО на два месяца. По данным следствия, он похитил миллиард рублей после заключения с Минобороны России контракта на поставки беспилотников. Костылеву может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Москве Тверской районный суд арестовал основателя издания Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2026 года в отношении Костылева Алексея Леонидовича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — объявили в пресс-службе.

Таким образом судья не удовлетворил просьбу медиаменеджера и его адвоката Михаила Кондратьева о помещении под домашний арест. Защита Костылева заявила, что после автомобильной аварии в 2024 году, в которой он получил тяжелые травмы, мужчина страдает от эпилептических припадков и «даже несколько метров пробежать не в состоянии», написал Telegram-канал «Осторожно, новости». Сам же Костылев на слушании «говорил обрывисто».

«С одной стороны я не вижу, а с другой есть проблемы с координацией движений. Мы сейчас поднимались по лестнице…» — сказал Костылев, после чего судья его прервала и сказала, что она «не доктор»,

— сообщил канал.

При этом представитель следствия указал на тот факт, что контракт, связанный с делом, мужчина подписал уже после выписки из больницы . Кроме того, после реабилитации он продолжил работать.

Адвокат Кондратьев заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение суда. Он добавил, что пока даже «не до конца понимает», в чем Костылева подозревают .

Дело Костылева

О задержании Костылева стало известно 27 февраля. Как сообщил Telegram-канал Baza, 25-го числа бизнесмена вызвали на допрос по делу о мошенничестве, после чего его поместили в изолятор временного содержания в качестве подозреваемого.

После задержания Readovka опубликовала заявление, в котором указала, что уголовное дело Костылева не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов. Он прекратил работу в этом медиахолдинге летом 2025 года. Редакция оказывает содействие следствию.

На заседании суда о выборе меры пресечения следователь объявила, что Костылева подозревают в хищении миллиарда рублей у министерства обороны России , передало РИА Новости. По данным следствия, бизнесмен подписал госконтракт на сумму несколько миллиардов рублей, по которому должен был поставить армии беспилотники .

Адвокат на заседании уточнил, что уголовное дело о мошенничестве режиме было возбуждено еще в сентябре 2025 года. После этого Костылев приходил на допросы к следователю, где давал развернутые показания.

Максимальное наказание, которое может грозить Костылеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере, — 10 лет лишения свободы.

В Telegram-канале «Русская жизнь», который Костылев возглавляет сейчас, заявили, что ему из-за инвалидности требуются медицинская помощь и прием лекарств.

«Алексей Костылев является инвалидом, он пережил трепанацию черепа, две тяжелейшие операции, самостоятельно не может переодеваться, выполнять элементарные гигиенические процедуры, испытывает сложности и ограничения в передвижении», — пишет издание.

По словам представителей редакции, в СИЗО бизнесмен не сможет получать необходимый уход.