Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Дело на миллиард. За что арестовали основателя Readovka Алексея Костылева

Основателя Readovka Костылева арестовали за хищение миллиарда рублей

В Москве суд избрал меру пресечения основателю издания Readovka Алексею Костылеву. Бизнесмен просил заключить его под домашний арест из-за проблем со здоровьем после тяжелой аварии, но его отправили в СИЗО на два месяца. По данным следствия, он похитил миллиард рублей после заключения с Минобороны России контракта на поставки беспилотников. Костылеву может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Москве Тверской районный суд арестовал основателя издания Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2026 года в отношении Костылева Алексея Леонидовича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — объявили в пресс-службе.

Таким образом судья не удовлетворил просьбу медиаменеджера и его адвоката Михаила Кондратьева о помещении под домашний арест. Защита Костылева заявила, что после автомобильной аварии в 2024 году, в которой он получил тяжелые травмы, мужчина страдает от эпилептических припадков и «даже несколько метров пробежать не в состоянии», написал Telegram-канал «Осторожно, новости». Сам же Костылев на слушании «говорил обрывисто».

«С одной стороны я не вижу, а с другой есть проблемы с координацией движений. Мы сейчас поднимались по лестнице…» — сказал Костылев, после чего судья его прервала и сказала, что она «не доктор»,
— сообщил канал.

При этом представитель следствия указал на тот факт, что контракт, связанный с делом, мужчина подписал уже после выписки из больницы. Кроме того, после реабилитации он продолжил работать.

Адвокат Кондратьев заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение суда. Он добавил, что пока даже «не до конца понимает», в чем Костылева подозревают.

Дело Костылева

О задержании Костылева стало известно 27 февраля. Как сообщил Telegram-канал Baza, 25-го числа бизнесмена вызвали на допрос по делу о мошенничестве, после чего его поместили в изолятор временного содержания в качестве подозреваемого.

После задержания Readovka опубликовала заявление, в котором указала, что уголовное дело Костылева не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов. Он прекратил работу в этом медиахолдинге летом 2025 года. Редакция оказывает содействие следствию.

На заседании суда о выборе меры пресечения следователь объявила, что Костылева подозревают в хищении миллиарда рублей у министерства обороны России, передало РИА Новости. По данным следствия, бизнесмен подписал госконтракт на сумму несколько миллиардов рублей, по которому должен был поставить армии беспилотники.

Адвокат на заседании уточнил, что уголовное дело о мошенничестве режиме было возбуждено еще в сентябре 2025 года. После этого Костылев приходил на допросы к следователю, где давал развернутые показания.

Максимальное наказание, которое может грозить Костылеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере, — 10 лет лишения свободы.

В Telegram-канале «Русская жизнь», который Костылев возглавляет сейчас, заявили, что ему из-за инвалидности требуются медицинская помощь и прием лекарств.

«Алексей Костылев является инвалидом, он пережил трепанацию черепа, две тяжелейшие операции, самостоятельно не может переодеваться, выполнять элементарные гигиенические процедуры, испытывает сложности и ограничения в передвижении», — пишет издание.

По словам представителей редакции, в СИЗО бизнесмен не сможет получать необходимый уход.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!