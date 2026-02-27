Дело на миллиард. За что арестовали основателя Readovka Алексея Костылева

В Москве Тверской районный суд арестовал основателя издания Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2026 года в отношении Костылева Алексея Леонидовича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — объявили в пресс-службе.
Таким образом судья не удовлетворил просьбу медиаменеджера и его адвоката Михаила Кондратьева о помещении под домашний арест. Защита Костылева заявила, что после автомобильной аварии в 2024 году, в которой он получил тяжелые травмы, мужчина страдает от эпилептических припадков и «даже несколько метров пробежать не в состоянии», написал Telegram-канал «Осторожно, новости». Сам же Костылев на слушании «говорил обрывисто».
«С одной стороны я не вижу, а с другой есть проблемы с координацией движений. Мы сейчас поднимались по лестнице…» — сказал Костылев, после чего судья его прервала и сказала, что она «не доктор»,
— сообщил канал.
При этом представитель следствия указал на тот факт, что контракт, связанный с делом, мужчина подписал уже после выписки из больницы. Кроме того, после реабилитации он продолжил работать.
Адвокат Кондратьев заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение суда. Он добавил, что пока даже «не до конца понимает», в чем Костылева подозревают.
Дело Костылева
О задержании Костылева стало известно 27 февраля. Как сообщил Telegram-канал Baza, 25-го числа бизнесмена вызвали на допрос по делу о мошенничестве, после чего его поместили в изолятор временного содержания в качестве подозреваемого.
После задержания Readovka опубликовала заявление, в котором указала, что уголовное дело Костылева не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов. Он прекратил работу в этом медиахолдинге летом 2025 года. Редакция оказывает содействие следствию.
На заседании суда о выборе меры пресечения следователь объявила, что Костылева подозревают в хищении миллиарда рублей у министерства обороны России, передало РИА Новости. По данным следствия, бизнесмен подписал госконтракт на сумму несколько миллиардов рублей, по которому должен был поставить армии беспилотники.
Адвокат на заседании уточнил, что уголовное дело о мошенничестве режиме было возбуждено еще в сентябре 2025 года. После этого Костылев приходил на допросы к следователю, где давал развернутые показания.
Максимальное наказание, которое может грозить Костылеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере, — 10 лет лишения свободы.
В Telegram-канале «Русская жизнь», который Костылев возглавляет сейчас, заявили, что ему из-за инвалидности требуются медицинская помощь и прием лекарств.
«Алексей Костылев является инвалидом, он пережил трепанацию черепа, две тяжелейшие операции, самостоятельно не может переодеваться, выполнять элементарные гигиенические процедуры, испытывает сложности и ограничения в передвижении», — пишет издание.
По словам представителей редакции, в СИЗО бизнесмен не сможет получать необходимый уход.