Россиян предупредили об ошибочных начислениях при онлайн-взысканиях долгов за ЖКУ

Россияне могут столкнуться с ошибочными начислениями при онлайн-взысканиях долгов за ЖКУ. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По словам Трепольского, инициатива о переходе на онлайн-взыскание долгов за ЖКУ — логичный, хотя и довольно жесткий этап цифровизации системы государственного управления.

«С технической точки зрения я поддерживаю этот подход: оцифровка рутинных процессов жизненно необходима для разгрузки судебной системы. Однако с точки зрения защиты прав граждан проект несет в себе серьезные «подводные камни», связанные с риском превращения правосудия в конвейер. Главный плюс инициативы — прозрачность и скорость уведомлений. Сегодня многие узнают о долге, когда их карту блокируют, так как бумажные уведомления теряются или игнорируются. Онлайн-система через «Госуслуги» позволит моментально видеть претензию и оплачивать ее без судебных издержек. Однако ключевой риск — ошибочные начисления», — отметил Трепольский.

По его словам, базы данных «ГИС ЖКХ» часто содержат некорректную информацию о владельцах или объемах потребления. Если система станет автоматической, гражданину будет крайне сложно остановить списание средств, вызванное техническим сбоем или ошибкой бухгалтерии УК, пояснил финансист. Кроме того, сохраняется риск для цифрового неравенства: пожилым людям будет сложнее оспорить «электронный приказ» в установленный срок, уверен эксперт.

В Госдуме обсуждают перевод взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги в онлайн-формат. Депутат Александр Якубовский заявил, что речь не идет о новом механизме: по его словам, инициатива лишь цифровизует уже действующую процедуру. Сейчас существенная часть работы по таким делам ведется на бумаге, из-за чего растет нагрузка на мировых судей и затягиваются сроки рассмотрения, пояснил парламентарий. По предварительным планам, новая система может заработать с 2028 года.

