На Украине сообщили о массовых потерях ВСУ под Сумами

РИА Новости: родственники десантников ВСУ сообщают о массовых потерях под Сумами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. Об этом рассказали силовые структуры России со ссылкой на родственников десантников, которые делятся своими трагичными историями в соцсетях, передает РИА Новости.

«Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино», — отметил собеседник агентства в силовых структурах России.

По его словам, матери мобилизованных солдат жалуются, что их детей отправляют на первые линии без опыта ведения боя, хотя под Сумами фиксируются массовые потери украинских солдат.

18 февраля сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Краснопольский район Сумской области 35-й отдельный стрелковый батальон, но тот не успел вступить в бой, поскольку российской авиацией был нанесен авиаудар по казармам батальона в Краснополье, в результате которого есть значительные потери среди личного состава.

Ранее спецназ «Ахмат» нанес удар по «шведской» бригаде ВСУ в Сумской области.

 
