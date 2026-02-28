Вопрос восстановления отношений между Россией и Украиной крайне сложный и болезненный, возобновить их будет «непросто». Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

По его словам, надо «много-много стараться», чтобы это произошло. Однако депутат выразил надежду, что это «произойдет». Когда начнется этот процесс и как быстро он закончится Чепа затруднился ответить.

Для восстановления отношений нужно время, ведь оно лечит раны, подчеркнул депутат. После завершения боевых действий самым целительным лекарством будет восстановление Церкви на Украине и общей веры, которая поможет примириться, указал он.

«Гражданская война, которая была у нас после революции, тоже наложила свои отпечатки, разделение, а после этого, мы помним, что много офицеров, уехавших из России во время Великой Отечественной войны, защищали Советский Союз», — сказал Чепа.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой «вороватой хунты», захватившей власть в Киеве. По словам российского президента, киевские власти не жалеют простых украинских солдат.

Ранее Путин рассказал о попытках выстроить отношения с Украиной.