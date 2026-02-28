Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Госдуме словом «непросто» оценили перспективы восстановления отношений России и Украины

Депутат Чепа допустил восстановление отношений России и Украины в будущем
Евгений Биятов/РИА Новости

Вопрос восстановления отношений между Россией и Украиной крайне сложный и болезненный, возобновить их будет «непросто». Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

По его словам, надо «много-много стараться», чтобы это произошло. Однако депутат выразил надежду, что это «произойдет». Когда начнется этот процесс и как быстро он закончится Чепа затруднился ответить.

Для восстановления отношений нужно время, ведь оно лечит раны, подчеркнул депутат. После завершения боевых действий самым целительным лекарством будет восстановление Церкви на Украине и общей веры, которая поможет примириться, указал он.

«Гражданская война, которая была у нас после революции, тоже наложила свои отпечатки, разделение, а после этого, мы помним, что много офицеров, уехавших из России во время Великой Отечественной войны, защищали Советский Союз», — сказал Чепа.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой «вороватой хунты», захватившей власть в Киеве. По словам российского президента, киевские власти не жалеют простых украинских солдат.

Ранее Путин рассказал о попытках выстроить отношения с Украиной.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!