В Краснодарском крае раскрыли подробности пожара на НПЗ после атаки дронов

Пожар после атаки БПЛА на НПЗ Краснодарского края тушат на площади 150 кв. м

Возникший после падения обломков БПЛА пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в станице Новоминской Каневского районп Краснодарского края тушат 39 человек, горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По его информации, для борьбы с огнем также задействовано 13 единиц техники. В тушении пожара принимают участие и специалисты МЧС России по Краснодарскому краю.

