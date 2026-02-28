Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Раде пришли к неутешительным выводам о мире с Россией

Нардеп Гетманцев: на Украине нет человека, который мог бы заключить мир с Россией
Даниил Гетманцев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сегодня на Украине нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за заключение мира с Россией. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью телеканалу «Новини.LIVE».

«В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения», — констатировал Гетманцев.

Кроме того, нардеп заметил, что заключение мира – сложный вопрос и с юридической точки зрения.

До этого Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Украинский лидер ради завершения боевых действий «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России». При этом он в очередной раз отказался выводить украинские войска из Донбасса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря о перспективах организации встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, призвал вспомнить заявления украинского лидера относительно позиции Киева и после этого задаваться вопросом, «есть ли смысл встречаться на высшем уровне».

Ранее Буданов не ответил на вопрос об участии в выборах президента Украины.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!