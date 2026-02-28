Нардеп Гетманцев: на Украине нет человека, который мог бы заключить мир с Россией

Сегодня на Украине нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за заключение мира с Россией. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью телеканалу «Новини.LIVE».

«В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения», — констатировал Гетманцев.

Кроме того, нардеп заметил, что заключение мира – сложный вопрос и с юридической точки зрения.

До этого Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Украинский лидер ради завершения боевых действий «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России». При этом он в очередной раз отказался выводить украинские войска из Донбасса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря о перспективах организации встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, призвал вспомнить заявления украинского лидера относительно позиции Киева и после этого задаваться вопросом, «есть ли смысл встречаться на высшем уровне».

Ранее Буданов не ответил на вопрос об участии в выборах президента Украины.