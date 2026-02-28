Размер шрифта
«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Вегас» в матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Вегас», Овечкин очков не набрал
Jerome Miron-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Пьер-Люк Дюбуа, отличившийся на 21-й и 24-й минутах. Обе шайбы были заброшены с передач белорусского форварда Алексея Протаса. Еще один гол у «Вашингтона» на счету Джейкоба Чикрана, который поразил ворота на 35-й минуте.

У гостей шайбы забросили Брэйден Боуман (43) и Томаш Гертл (50), которому ассистировал российский нападающий Павел Дорофеев.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут 43 секунды, нанес три броска в створ, применил два силовых приема и заблокировал два броска. Спортсмен не набрал очков, продлив безголевую серию до семи матчей.

Текущий контракт Овечкина с командой истекает летом 2026 года. В активе спортсмена 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 голов в плей-офф.

Ранее гол Кирилла Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ.

 
