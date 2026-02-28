Стало известно, кто организовал диверсию с катером на Кубе

В МВД Кубы предположили, что диверсию с американским катером на Кубе могла организовала лидер антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернандес, проживающая в США. Об этом сообщил в эфире телеканала Caribe подполковник Йосвани Карденас Лопес.

«Мы установили интеллектуальное авторство этой акции со стороны контрреволюционерки Маритцы Луго Фернандес, кубинки, проживающей в Соединенных Штатах. На территории ее усадьбы также готовились эти действия», — сказал он в эфире.

До этого президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме не исключил «дружественного захвата Кубы». Американский лидер отметил, что власти республики ведут переговоры с Вашингтоном.

В четверг, 26 февраля, в территориальных водах Кубы произошел вооруженный инцидент с участием катера под флагом Соединенных Штатов. По данным МВД республики, судно вторглось в кубинские воды, а его экипаж открыл огонь по сотрудникам пограничной службы. В итоге в перестрелке четверо нападавших были ликвидированы, еще шестеро получили ранения. На борту были обнаружены оружие и взрывчатка. В Вашингтоне заявили, что катер не принадлежит американским госструктурам. А в российском министерстве иностранных дел произошедшее назвали провокацией США на фоне топливной блокады острова.

