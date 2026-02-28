Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Хозяйка взорвавшейся квартиры в Москве рассказала подробности инцидента

Хозяйка квартиры в Москве заявила, что при взрыве пострадали ее супруг и дочь
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв на юго-западе Москвы, рассказала в беседе с РЕН ТВ, что в результате инцидента пострадали ее супруг и дочь. Сама женщина не находилась дома в момент происшествия.

«Я не знаю, что произошло. <...> Я сейчас в больнице», — сказала хозяйка жилья.

Вечером 27 февраля в многоквартирном доме в московском районе Южное Бутово случился взрыв. Инцидент произошел в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Их доставили в больницу. Дом не был газифицирован. Его жильцов эвакуировали.

По данным ТАСС, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовался для монтажа натяжных потолков.

Ранее в многоэтажке в Твери произошел взрыв газа.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!