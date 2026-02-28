Хозяйка взорвавшейся квартиры в Москве рассказала подробности инцидента

Хозяйка квартиры в Москве заявила, что при взрыве пострадали ее супруг и дочь

Хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв на юго-западе Москвы, рассказала в беседе с РЕН ТВ, что в результате инцидента пострадали ее супруг и дочь. Сама женщина не находилась дома в момент происшествия.

«Я не знаю, что произошло. <...> Я сейчас в больнице», — сказала хозяйка жилья.

Вечером 27 февраля в многоквартирном доме в московском районе Южное Бутово случился взрыв. Инцидент произошел в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Их доставили в больницу. Дом не был газифицирован. Его жильцов эвакуировали.

По данным ТАСС, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовался для монтажа натяжных потолков.

Ранее в многоэтажке в Твери произошел взрыв газа.