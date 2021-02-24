Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, распространение в СМИ информации о НКО, общественном объединении или физическом лице, которые включены в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки грозит штрафом. Для граждан санкции предусматриваются в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч с конфискацией, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией.

Также признанным иноагентами НКО будет грозить штраф за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом. За такое нарушение должностным лицам придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, а юрлицам — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Кроме того, увеличиваются штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 млн рублей.

Ранее законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами приняла Госдума во втором и третьем чтениях.