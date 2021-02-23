Предположительно трое детей стали жертвами пожара в доме в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска сгорел частный дом, в нем могли остаться трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

Отмечается, что огонь распространился на еще три дома. В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать пожар.

Предполагается, что трое детей могли погибнуть в сгоревшем доме. Их тела еще не нашли.

Ранее сообщалось, что тела четырех человек нашли после пожара в частном доме в Подмосковье.