Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777 из-за ЧП в Колорадо

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Francois Mori/AP

Boeing рекомендовал приостановить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после того, как часть обшивки лайнера упала в американском городе Брумфилд.

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