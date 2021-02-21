В американском Кеннетте стрелок ранил четырех человек, есть погибший

Из-за стрельбы в американском Кеннетте, штат Миссури, пострадали четыре человека и один погиб. Об этом сообщает телеканал KAIT-TV, ссылаясь на полицию.

Как сообщается, полиция получила сообщение о стрельбе около 0.25 (9.25 мск).

Выстрелы слышались в здании Американского легиона. На месте происшествия полиция обнаружила пять пострадавших, один из них позднее скончался.

Другие пострадавшие были направлены в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что пока у полиции нет подозреваемых.