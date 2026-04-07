«Ростелеком» заявил о мощной DDoS-атаке на свою сеть

«Ростелеком»: компания столкнулась с мощной DDoS-атакой на свою сеть
В понедельник, 6 апреля, сеть «Ростелекома» подверглась мощной DDoS-атаке, однако, по словам представителей компании, атака была успешно отражена. Об этом «Ростелеком» сообщил в интервью РИА Новости.

«Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть «Ростелекома». Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов», — прокомментировали ситуацию в компании.

Благодаря оперативным мерам, подчеркнули в «Ростелекоме», действия киберпреступников были успешно нейтрализованы. Начиная с 23:09 сеть передачи данных функционирует без сбоев.

Согласно данным сервиса DownDetector, накануне вечером российские пользователи интернета столкнулись с серьезными сбоями в работе Рунета. Сервис мониторинга зарегистрировал порядка 1600 сообщений о проблемах, связанных с работой провайдера «Ростелеком». На нарушения в работе оператора T2 пожаловались 25 абонентов.

Ранее Наталья Касперская обвинила РКН в обрушении Рунета.

 
