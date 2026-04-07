Взрыв произошел на танкере у моста через Панамский канал

Взрыв прогремел на танкере у моста в Панамском канале, три человека пострадали
Global Look Press

Под мостом через Панамский канал произошел взрыв, что привело к возгоранию трех бензовозов. Информация об инциденте была опубликована местной пожарной службой в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По предварительным данным, причиной взрыва стал пожар на танкере. Произошла детонация горючего, и огонь перекинулся на расположенные рядом бензовозы. В связи с высоким риском распространения пожара на место происшествия были направлены дополнительные пожарные подразделения.

В результате инцидента пострадали три человека, двое из которых получили ожоги II степени и были доставлены в больницу. Судьба еще одного человека остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

В связи с инцидентом движение по мосту через Панамский канал было временно приостановлено. Власти призывают граждан по возможности избегать района происшествия и не создавать препятствий для проезда машин скорой помощи.

12 марта два нефтяных танкера подверглись обстрелу у берегов Ирака, близ границы с Кувейтом. В результате инцидента на борту судов произошел взрыв, что привело к возникновению пожаров.

Ранее Трамп потребовал бесплатного прохода судов США через Панамский канал.

 
