Миссия «Артемида-2» побила рекорд дальности полета человека от Земли

Пилотируемая миссия «Артемида-2» побила рекорд дальности полета, установленный в 1970 году, достигнув отметки в 406,7 тысячи километров от Земли. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Новая веха для человечества: экипаж «Артемиды-2» теперь находится дальше всех, кто когда-либо путешествовал, достигнув максимального расстояния в 252 752 мили (406,7 тыс. км) от Земли. Это превышает предыдущий рекорд, установленный «Аполлоном-13» в 1970 году, примерно на 4102 мили (6 601,5 км)», — говорится в сообщении.

В настоящее время экипаж находится на достаточно близком расстоянии от Луны для проведения научных наблюдений, при этом космический аппарат специально сориентирован таким образом, чтобы окна были направлены на лунную поверхность. В числе объектов, представляющих научный интерес, — область Рейнер Гамма, расположенная в Океане Бурь, к западу от кратера Рейнер.

1 апреля США осуществили запуск пилотируемого космического корабля в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II), на борту которого находятся четыре астронавта. Эта экспедиция, которая продлится десять дней, включает в себя облет Луны с максимальным приближением на расстояние около 8 тысяч километров от ее поверхности. Основная задача миссии — провести испытания систем и оборудования, которые будут использоваться в будущих космических экспедициях, включая запланированную высадку на Луну в 2028 году.

