«Ответим зеркально». Украина снова заговорила об «энергетическом перемирии»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к «энергетическому перемирию» с Россией. Киев предлагает взаимно прекратить удары по объектам энергетики. По его словам, инициатива передана Москве через США. В России эту идею отвергли, назвав ее попыткой добиться паузы в боевых действиях.

Украина предлагает России «энергетическое перемирие», заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина «предметно работает» по документам с американской стороной. Киев планирует «усилить гарантии безопасности», так как именно они, по мнению украинского президента, являются «ключом к окончанию войны» и длительному миру. «Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали», — резюмировал Зеленский.

Тремя днями ранее, 3 апреля, президент Украины заявлял, что он передал США запрос о Пасхальном прекращении огня — однако неизвестно, будет ли у американцев возможность направить его России.

«Мы прислали наш запрос американской стороне. Я не знаю, будет ли у них возможность передать еще свой месседж русским. Посмотрим», — отметил он.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что с просьбой о прекращении авиаударов по российским нефтеперерабатывающим заводам к Украине обратились западные союзники. Как пишет Bloomberg, это связано с резким ростом мировых цен на нефть и топливо из-за войны США, Израиля и Ирана.

«Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу», — сказал Буданов.

«Отчаянно нуждается в перемирии»

В России все эти предложения не восприняли всерьез.

«Излюбленный заход Зеленского – очередная пиар-акция. И нужна она ему не как стремление к долгосрочному миру, а как очередной шаг по совету своих западноевропейских союзников для того, чтобы заполучить перемирие сроком на один месяц, на два месяца с целью восполнения потерь, перегруппировки и подготовки ВСУ к продолжению боевых действий», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Аналогичное мнение выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве не слышали никакой четко сформулированной инициативы о пасхальном перемирии.

«Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в любом перемирии, потому что динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска — где-то быстрее, где-то медленнее, — но по всей линии фронта продвигаются вперед», — отметил Песков.

По его словам, Зеленский «должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие».

«Позже это решение придется принимать более дорогой ценой. Об этом неоднократно говорил в том числе и наш президент», — сказал Песков.

Турция тоже в игре

В последнее время Владимир Зеленский усилил свою активность с заявлениями о готовности к перемирию и урегулированию конфликта на Украине. Так, в минувшую субботу он неожиданно прибыл с ранее не анонсированным визитом.

«В ходе встреч, которые пройдут в Стамбуле, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с Украиной и региональные события, а также усилия по установлению перемирия и достижению прочного урегулирования», — написал в соцсети Х глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Это произошло после того, как в пятницу по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Турции с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения стал переговорный процесс вокруг Украины.