Как отличить усталость сустава после нагрузки от симптома болезни, рассказал врач

Врач Гедиев: боли в суставе ночью могут указывать на опасные болезни
Важно отличать обычную «усталость» сустава после нагрузки от симптомов заболевания. Насторожить должны боли в покое или ночью, выраженная утренняя скованность, отек, чувство тепла в суставе, а также постепенно нарастающее ограничение движений, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Минздрава России Таулан Гедиев.

«Боль в суставах — это не норма, вне зависимости от возраста. Возраст сам по себе не вызывает болевых ощущений, он лишь увеличивает вероятность того, что накопленные за жизнь перегрузки и микротравмы начнут давать о себе знать. Если из-за боли человек начинает меньше двигаться, отказывается от привычной активности или хромает — это уже сигнал, что речь идет не о возрасте, а о конкретной проблеме, которую нужно диагностировать и правильно лечить», — объяснил доктор.

По словам врача, суставы чаще страдают не из-за возраста как такового, а из-за длительного дисбаланса нагрузки.

«Слабые мышцы, лишний вес, однотипные движения, малоподвижный образ жизни или, наоборот, резкие перегрузки — все это нарушает нормальную биомеханику. В результате нагрузка распределяется неправильно, и быстрее изнашиваются те структуры, которые к такой нагрузке не приспособлены. Поэтому основа профилактики и лечения — не покой, а грамотное движение. Суставу нужна работа: регулярная физическая активность, укрепление мышц бедра и ягодиц, контроль массы тела. Даже снижение веса на несколько килограммов заметно уменьшает нагрузку на коленные суставы при ходьбе», — рассказал доктор.

