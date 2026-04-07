Россиянки могут получить более 900 тыс. рублей по беременности

Россиянки могут получить до 955 836 рублей в качестве пособия по беременности и родам в 2026 году, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ко Всемирному дню беременных 7 апреля.

По его словам, женщины получат до 1,065 млн рублей при одноплодной беременности с осложнениями, 1,324 млн рублей при многоплодной беременности. Размер выплат вырос в 2,8 раза за пять лет, подчеркнул Балынин.

«Размер пособия по беременности и родам зависит от официально получаемого гражданином дохода, подлежащего обложению страховыми взносами, в два предыдущих года. В 2026 году расчет базируется на тех суммах дохода, которые были получены гражданином в 2024–2025 годах. Минимальный размер пособия по беременности и родам, находясь в прямой зависимости от величины МРОТ, в 2026 году вырос на 20,7% (к 2025 году). Сейчас он составляет при одноплодной беременности (140 дней) 124 702,2 рубля, при одноплодной беременности с осложнениями (156 дней) — 138 963,88 рубля, при многоплодной беременности (194 дня) — 172 801,62 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, еще одна мера поддержки беременных — ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно назначается и выплачивается женщине, вставшей на учет в клинике в ранние сроки беременности (в первые 12 недель), в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе проживания.

По словам Балынина, при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 28 450,45 рубля. Его величина выросла на 5,6% с 1 февраля 2026 года, уточнил экономист. За пять лет рост составил 10 тыс. рублей, добавил эксперт.

Он заключил, что в регионах могут быть дополнительные меры поддержки беременных.

