Пентагон отменил пресс-конференцию в день истечения ультиматума Трампа Ирану

Пентагон отменил пресс-конференцию, которая должна была пройти во вторник, 7 апреля. В этот день истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по Ормузскому проливу, сообщает американское издание The Hill.

По его информации, начало пресс-конференции главы американского оборонного ведомства Пита Хегсета и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Дэна Кейна, посвященной ходу военной операции против Ирана, было запланировано на 08:00 по местному времени (15:00 по московскому). Причина ее отмены не называются.

До этого Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не заключит соглашение и не откроет Ормузский пролив, на него «обрушится весь ад».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».