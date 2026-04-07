Силы ПВО поразили БПЛА в Ленинградской области

В Ленинградской области средствами противовоздушной обороны был сбит один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО уничтожен один БПЛА в Ленинградской области», — говорится в посте чиновника.

Подробностей не приводится.

6 апреля подразделения ПВО пресекли попытку массированной атаки с воздуха, уничтожив шесть украинских беспилотников над территорией Ленинградской области.

Днем ранее на территории Ленинградской области объявили опасность атаки дронов. Жителей предупредили, что на этом фоне может снизиться скорость мобильного интернета. Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, что привело к приостановке приема и отправки рейсов.

Ранее во всех регионах Северного Кавказа ввели режим опасности атаки БПЛА.

 
