В Ленобласти могут снизить скорость интернета из-за угрозы атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Чиновник также предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

5 апреля Дрозденко заявил, что средства ПВО ликвидировали 19 дронов над Ленобластью. После атаки было выявлено повреждение участка нефтепровода в районе порта Приморск.

31 марта Дрозденко сообщил, что в Ленобласти были уничтожены 38 беспилотников. Зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района обломки БПЛА повредили стекла в трех многоквартирных домах, двух школьных кабинетах и здании Центра социальной защиты, где в данный момент проводится капитальный ремонт. Кроме того, специалисты ликвидировали возгорания, возникшие в районе гаражей и котельной.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки беспилотников ВСУ в России.

 
